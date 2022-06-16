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Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

16.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Kumbağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu O.E, S.K, ve M.K'nin evinde arama yaptı.

Aramalarda, küçük paketlerde 6 paket sentetik uyuşturucu, 3 paket eroin, 3 paket esrar, hassas terazi ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve O.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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