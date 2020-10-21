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Tekirdağ'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen kişi yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirdi.

Otomobilde bulunan ve çeşitli suçlardan aranan, 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. gözaltına alındı.

Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent merkezi Altınova Mahallesinde durdurulan bir araçta çok sayıda cinsel uyarıcı 713 hap, 672 jel, 3654 bandrollü puro, bandrollü-bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

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