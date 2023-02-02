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Tekirdağ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı tutuklandı

02.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son 20 günde yaşanan hırsızlıklar üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı yerlerin yakınında bulunan güvenlik kameralarındaki yaklaşık 800 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 25 zanlının kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ilçede yaşanan bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Tekirdağ Çorlu güvenlik kamerası hırsızlık

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