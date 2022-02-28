Tekirdağ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yazlık evden eşya çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sami Aydın'ın Barbaros Mahallesi'ndeki yazlık evinden buzdolabı, ankastre fırın, aspiratör, koltuk ve iki yatağın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik çalışma sonucu hırsızlık zanlılarının F.D. ve H.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı eşya jandarma tarafından sahibine teslim edildi.



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