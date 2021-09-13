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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

13.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İshak Kaya idaresindeki 39 BB 643 plakalı otomobil, Kalyoncu Sokak'ta Seçkin Özvar yönetimindeki 59 TL 362 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Nur Özvar yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Kaya, itfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Tekirdağ Çerkezköy

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