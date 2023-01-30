Tekirdağ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermedi: 5 gözaltı

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesinde T. Y. ve S. G. isimli şahısların metruk binada uyuşturucu madde kullandığı duyumu alınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahıslar gözaltına alınarak 30 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde sürücülüğünü Y.G. isimli şahsın yaptığı motosiklette 2 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 adet Lyrica marka hap ve 4 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Kapaklı İlçesi Karaağaç mahallesinde B.C.S isimli şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 2 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve (1) adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Saray İlçesi Çukuryurt mahallesinde O.B. isimli şahsın üzerinde 1 fişek 0,68 gram eroin ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.



