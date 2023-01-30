YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermedi: 5 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermedi: 5 gözaltı

30.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ il genelinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalanarak işlem yapıldı.

Tekirdağ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermedi: 5 gözaltı

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesinde T. Y. ve S. G. isimli şahısların metruk binada uyuşturucu madde kullandığı duyumu alınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahıslar gözaltına alınarak 30 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde sürücülüğünü Y.G. isimli şahsın yaptığı motosiklette 2 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 1 adet Lyrica marka hap ve 4 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Kapaklı İlçesi Karaağaç mahallesinde B.C.S isimli şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 2 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve (1) adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı.
Saray İlçesi Çukuryurt mahallesinde O.B. isimli şahsın üzerinde 1 fişek 0,68 gram eroin ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildiTekirdağ'da eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 1 Şubat Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:28
İkindi
16:08
Akşam
18:33
Yatsı
19:55
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.