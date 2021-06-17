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Tekirdağ'da kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı

17.06.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da kısıtlama saatinde açık tutulan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 42 kişiye 165 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan ve Zafer mahallelerinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde bir kahvehane ve eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.

Salgın tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerlerinde bulunan 42 kişiye 165 bin lira ceza yazıldı.

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