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Tekirdağ’da mıcır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

15.08.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mıcır yüklü tır devrildi. Tırın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ’da mıcır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Muratlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü N.Y. idaresindeki 39 TA 513 mıcır yüklü tır, çevre yolundan Muratlı yoluna döndüğü sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbarı alan ekipler ise kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışması ile yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü N.Y., olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

MICIR YOLA DÖKÜLDÜ

Devrilerek mıcırları yola döken aracın kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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