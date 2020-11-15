Tekirdağ'da minibüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüsle kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bülent Turgut'un kullandığı 22 FE 739 plakalı minibüsle Uğur K. yönetimindeki 59 VF 9973 plakalı kamyon, Seymen Mahallesi'nde çarpıştı.
Minibüs sürücüsü Turgut, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Minibüste bulunan K.A. ve H.C. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Turgut'un cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.