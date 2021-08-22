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Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

22.08.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topağaç Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri de bölgede yangın söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını inceledi.

Öte yandan, Gündoğdu Mahallesi sahil kesiminde de otluk alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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