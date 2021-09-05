YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

05.09.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hoşköy Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, zeytin ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine yangın alanına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadıHayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı
Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyorTekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:34
Öğle
13:13
İkindi
16:50
Akşam
19:42
Yatsı
21:05

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazartesi

Emre Eczanesi
Suleymanpasa
Gülçiftçi Eczanesi
Suleymanpasa
Hürriyet Eczanesi
Suleymanpasa
Ülker Eczanesi
Suleymanpasa
Balcı Eczanesi
Kapakli
Çiğdem Eczanesi
Cerkezkoy
Şifa Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.