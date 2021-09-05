Tekirdağ'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hoşköy Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, zeytin ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine yangın alanına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



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