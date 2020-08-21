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Tekirdağ’da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Malkara-Şahin yolu Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara-Şahin yolu Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmek için Şahin istikametine seyreden Serhat Y. yönetimindeki 06 RHB 56 plakalı otomobil, virajı geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü Serhat Y., otomobilin itfaiye aracıyla çekilmesi sonrası araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

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