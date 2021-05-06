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Tekirdağ'da otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

06.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde yaptığı aramada 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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