Tekirdağ'da otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde yaptığı aramada 17 bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz