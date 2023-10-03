Tekirdağ'da otomobilin park halindeki araç ve motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ve park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobil sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı'nda H.Y. idaresindeki 59 AEV 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile, ardından yoldan geçen motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra beton bloğa çarparak devrildi.

Yaralanan H.Y. ile motosikletteki iki kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya yol açan sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

Bu arada kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

