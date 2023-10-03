YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da otomobilin park halindeki araç ve motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin park halindeki araç ve motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

03.10.2023 11:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yol açtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ve park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobil sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı'nda H.Y. idaresindeki 59 AEV 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile, ardından yoldan geçen motosiklete çarptı. Otomobil daha sonra beton bloğa çarparak devrildi.

Yaralanan H.Y. ile motosikletteki iki kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya yol açan sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

Bu arada kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altındaKuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altında
Yozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandıYozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandı
Mahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyorMahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyor
Anahtar Kelimeler:
Çorlu güvenlik kamerası

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Ereğli eczanesi
Marmaraereglisi
Yilmaz eczanesi
Cerkezkoy
Esmanur eczanesi
Ergene
Mavi eczanesi
Suleymanpasa
Zade eczanesi
Cerkezkoy
Gülçin eczanesi
Corlu
Doğuş eczanesi
Sarkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.