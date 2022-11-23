Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüpheli T.T'ye ait bir ev ile arazide arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler, tarihi eser niteliğindeki 26 sikke, 26 obje, 2 demir kesme makası, 2 altın arama dedektörü, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, çalıntı olduğu belirlenen 2 araç, 12 akü, 2 güneş paneli ve hırsızlıkta kullanılan bazı araç gereçler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

