YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

27.06.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuran ve tedaviye alınan Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 12 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çorlu ilçesinde 2 gün önce sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla 17 kişi hastane başvurmuş, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 1'i yaşamını yitirdiGÜNCELLEME - Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 1'i yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:33
Öğle
13:18
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:44

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Hakan Eczanesi
Suleymanpasa
Narin Eczanesi
Suleymanpasa
Özen Eczanesi
Suleymanpasa
Perizat Eczanesi
Suleymanpasa
Şengül Eczanesi
Kapakli
Kemal Eczanesi
Ergene
Nurgül Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.