Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuran ve tedaviye alınan Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 12 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çorlu ilçesinde 2 gün önce sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla 17 kişi hastane başvurmuş, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.
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