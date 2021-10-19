Tekirdağ'da seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul-Tekirdağ yolu Hayrabolu Kavşağı'nda, A.Ş. idaresindeki kil taşı yüklü 17 ZB 910 plakalı tırın lastik ve balataları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü A.Ş. aracını yolun kenarına çekerek yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan tır, güvenli bir bölgeye götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz