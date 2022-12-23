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Tekirdağ’da şok uygulamalarda 51 kişiye işlem yapıldı

23.12.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 51 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ’da şok uygulamalarda 51 kişiye işlem yapıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak son dönemlerde il genelinde şok uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca ve 205 adet mermi, 7 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 44 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 3 adet fişek, 94.46 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 26.12 gram esrar uyuşturucu madde, 16.72 gram eroin uyuşturucu maddesi, 5 adet extacy uyuşturucu maddesi, 806 adet smyra marka sentetik ecza hapı, 1 adet çalıntı motosiklet, 1951 adet şeffaf poşet içerisinde (20 li paketlenmiş) toplamda 39 bin 20 adet makarona sarılmış satışa hazır halde içi kıyılmış kaçak tütün, 10 bin adet boş makaron, 1 adet kumar makinesi ve içerisinde 90 TL nakit para ele geçirildi.

Şok uygulamalarda, 51 şüpheli şahıs hakkında adli/idari işlemler yapıldı.

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