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Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilde sıkışan kadın kurtarıldı

23.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilde sıkışan kadın kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 59 HR 208 plakalı otomobil, Gündüzlü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan F.C. yaralandı. Yaralı kadın mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

F.C, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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