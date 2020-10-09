YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda 7 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara'da ekonomik sıkıntı yaşayanlara yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları, bu kişilerden geri ödeme zorluğu çekenleri silahla tehdit edip darbettikleri öne sürülen zanlılara yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen T.P'nin de aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
13:02
İkindi
16:12
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
İlker Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Bilir Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Şifa Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı
Tekirdağ'da Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası hasar ihbarı yapılmadı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tekirdağ’da Hdp Gerginliği
Tekirdağ’da Hdp Gerginliği
Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne Böbrek Taşı Kırma Ünitesi
Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne Böbrek Taşı Kırma Ünitesi
Kadın Sığınma Evi Tamamlandı
Kadın Sığınma Evi Tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.