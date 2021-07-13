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Tekirdağ'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

13.07.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Batuhan Atmaca'nın (21) kullandığı 59 ACJ 132 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi'nde Y.A'nın kullandığı 59 LZ 101 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası, yola savrulan motosiklet sürücüsünün öldüğü tespit edildi.

Atmaca'nın cenazesi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü ifadesi için emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan çevre yolundaki trafik akışı, motosiklet ve tırın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

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trafik kazası Tekirdağ

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