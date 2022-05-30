Tekirdağ'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 59 AEC 293 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda, Barış ve Özgürlük Parkı mevkisinde bulunan üst geçidin ayağına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve Y.E.A, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobilden kopan parçaların çarpması sonucu hafif yaralanan 4 kişi de ayakta tedavi edildi.



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