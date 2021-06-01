Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 adreste arama yaptı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, tüfeğe ait 40 fişek, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.



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