YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S.A. ve M.A.A. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu dün Çerkezköy girişinde durdurduğu otomobilde 350 gram, bir evde yaptığı aramada 85 gram toz esrar ele geçirmiş, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü

Edremit Belediye meclisi toplandı

Edremit Belediye meclisi toplandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:40
Öğle
13:20
İkindi
17:19
Akşam
20:51
Yatsı
22:39

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Vera Eczanesi
Corlu
Semra Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Emin Eczanesi
Kapakli
Hayat Eczanesi
Malkara
Şafak Eczanesi
Suleymanpasa
Gülsen Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Yüksel ’Halk Günü’ buluşmalarını canlı yayınlarla gerçekleştiriyor

Başkan Yüksel ’Halk Günü’ buluşmalarını canlı yayınlarla gerçekleştiriyor

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.