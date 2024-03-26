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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

AA AA
26.03.2024 11:19
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 75 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kent genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda 75 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 725 gram esrar, 842 sentetik ecza hap, 356 gram metamfetamin, 147 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram eroin, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ uyuşturucu emniyet

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