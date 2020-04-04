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Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara, yaban domuzu, karaca, tilki ve porsuğun görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce kentte koruma ve kontrol çalışmaları, biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapan izleme çalışmaları sonucunda, yaban hayvanlarının popülasyonlarında artış gözlemlendi.

Yaban domuzu, karaca, tilki, porsuk ve bazı kuş türleri, fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.

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