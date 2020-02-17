YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ’da yeşil saha karıştı

Tekirdağ’da yeşil saha karıştı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oynanan futbol maçı sonrası hakemin çaldığı bitiş düdüğünün ardından ortalık bir anda karıştı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oynanan futbol maçı sonrası hakemin çaldığı bitiş düdüğünün ardından ortalık bir anda karıştı. Olayları polis ekipleri güçlükle önledi.
Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda Çorluspor 1947 ile Saray Belediyespor takımları arasında oynanan maçın bitiş düdüğü ile yeşil saha bir anda karıştı. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarların karıştığı olayları polis cop ve biber gazı kullanarak sonlandırabildi.
İlk yarısı Saray Belediyespor’un 1 - 0 üstünlüğü ile geçen maçı Çorluspor 1947 uzatma anlarında bulduğu golle 3 - 2 kazandı. Maçın içinde özellikle de son bölümlerinde futbolcular arasında zaman zaman yükselen tansiyon maçın bitiş düdüğü ile tavan yaptı. Futbolcuların tartışmasına taraftarlar da katılınca ortalık bir anda karıştı.
Polisin cop ve biber gazı kullanarak ayırdığı olaylar nedeniyle galibiyet sevinci yaşamak için saha kenarında bekleyen Çorluspor 1947’li futbolcular da biber gazından etkilendi. Gazdan etkilenen oyuncular takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına gitti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:29
İkindi
16:23
Akşam
18:52
Yatsı
20:12

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Okay Eczanesi
Corlu
Evren Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Emin Eczanesi
Kapakli
Tezcan Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Çerkezköy TSO’da insan tanıma sanatı konuşuldu

Çerkezköy TSO’da insan tanıma sanatı konuşuldu

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

"Astsubayım" diyerek dolandırmaya çalıştılar

"Astsubayım" diyerek dolandırmaya çalıştılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.