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  4. Tekirdağ’da yoğun kar tipiyle sürüyor: Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

Tekirdağ’da yoğun kar tipiyle sürüyor: Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

10.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da dünden bu yana devam eden kar yağışı kentin bütün sokaklarını beyaz örtü ile kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da dün sabah başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kar yağışına bağlı olarak Tekirdağ’da birçok ilçede okullar tatil edildi. Kar yağışı ile birlikte Tekirdağ adeta beyaz gelinliğini giydi.

Sabah birçok insan yürüyerek işlerine giderken, kimi vatandaşlar da araçlarıyla yola çıktı. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar sokaklarda ve caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Tipi şeklinde yağan kar sokakta yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığında vatandaşların yürümekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı.
Vatandaşlar yaptığı açıklamada karın yağışına çok sevindiklerini belirterek, çiftçiye, toprağa ve barajlara iyi geleceğini ifade etti.

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Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:57
Sabah
08:27
Öğle
13:22
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Altinova eczanesi
Suleymanpasa
Gülçiftçi eczanesi
Suleymanpasa
Ozan eczanesi
Saray
Kurtgöz eczanesi
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