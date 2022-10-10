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Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi

10.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Havuzlar Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan Aycan G. (43) balkona çıktı.

Burada bir süre zaman geçiren Aycan G, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycan G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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