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Tekirdağ'dan başka illere gönderilmek üzere hazırlanmış etil alkol yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ'dan başka illere gönderilmek üzere hazırlanmış etil alkol yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda farklı illere gönderilmek üzere de hazırlanan 970 litre etil alkol ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayları üzerine etil alkol satışı yapan iş yerlerine operasyon başlattı.

İlçeye bağlı Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapan ekipler 970 litre etil alkol, 160 kit, gliserin, anason buldu.

Olayla ilgili şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Etil alkolün 45 litresinin Edirne, İstanbul ve Mersin'e gönderilmek üzere kolilendiği tespit edildi.

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