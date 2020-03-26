YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tekirova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Tekirova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:13 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediye ekiplerince Tekirova Mahallesi’nde dezenfekte çalışmaları yapıldı.Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmaya devam eden Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Kemer Belediye ekiplerince Tekirova Mahallesi’nde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmaya devam eden Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tekirova mahallesinde kaldırımlar, meydanlar, belediye Tekirova hizmet binası, Tekirova Jandarma Komutanlığı, parklar, oyun grupları ve ara sokaklar dezenfekte ediliyor. Tedbiri asla elden bırakmadan Kemer halkı için çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde de çalışmalarına devam ediyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Korona virüse karşı aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemizde kötü bir olay yaşanmaması için belediye ekiplerimiz tüm gücüyle sahada aktif halde. İlçemiz genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Halkımızdan tek ricamız herkes evde kalsın. Alınan tedbirlere riayet edildiği takdirde bu işin üstesinden milletçe geliriz. Gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz, halkımız için tedbir almaya devam ediyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Edremit Çarşamba Pazarı’na korona virüs düzenlemesi

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

20 yıldır aranan şahıs evinin gizli bölmesinde yakalandı

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Antalya Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Serhat Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı

Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti

Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.