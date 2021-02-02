Tekman Belediyesi’nden büyük yatırım

Erzurum Milletvekili ve MKYK üyesi Zehra Taşkesenlioğlu öncülüğünde Tekman Belediyesi ve Sanayi Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Tekman’a ilçesine Küçük Sanayi Sitesi kurulumu için yer tahsis edildi.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, ilçe esnafıyla gerçekleştirmiş olduğu istişare toplantısında Tekman Küçük Sanayi Sitesinde yer almak isteyen hemşerilerine Tekman Belediyesi Beyaz Masa birimlerine giderek arz ve taleplerini iletmelerini istedi.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin Erzurum Milletvekili ve MKYK Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu’ya vermiş oldukları destekten ötürü teşekkürlerini bildirdi. Başkan Mustafa Ergin, Tekmanlı hemşerilere hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.

