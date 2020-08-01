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Tekman’da polis ekipleri sürücülere şeker ve kolonya ikram etti

ERZURUM HABERLERİ  | 01.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Erzurum’un Tekman ilçesinde bulunan polis noktalarında emniyet personelleri sürücülere bayramlık şeker ve kolonya ikram ettiler.Yapılan yol kontrollerinde ekipler, vatandaşları ve şoförleri Covid-19 dolayısı ile maske takmalarını, sosyal mesafe uymalarını, gittikleri yerlerde ise mümkün mertebe korunmalarını ve seyahat esnasında emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundular.Vatandaşlar, “Tekman emniyet teşkilatının bizleri böyle hizmet ettiklerinden dolayı çok memnunuz.

Tekman’da polis ekipleri sürücülere şeker ve kolonya ikram etti

Erzurum’un Tekman ilçesinde bulunan polis noktalarında emniyet personelleri sürücülere bayramlık şeker ve kolonya ikram ettiler.
Yapılan yol kontrollerinde ekipler, vatandaşları ve şoförleri Covid-19 dolayısı ile maske takmalarını, sosyal mesafe uymalarını, gittikleri yerlerde ise mümkün mertebe korunmalarını ve seyahat esnasında emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundular.
Vatandaşlar, “Tekman emniyet teşkilatının bizleri böyle hizmet ettiklerinden dolayı çok memnunuz. Bizleri bilgilendirdikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Emniyetin yaptığı bu hizmetten dolayı devlet ve vatandaş daha çok birbirlerine yakın” dedi.

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