Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de istifası kabul edilen teknik direktör İlhan Palut, "Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim." ifadesini kullandı.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Göztepe Kulübündeki görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını belirtti.

2020-2021 sezonuna Göztepe için bir değişim ve gençleştirme planı ile başladıklarını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu değişim sürecinde takımımız 11. haftaya kadar başarılı bir performans sergileyerek ligde 5. sırada yer buldu. Takip eden haftalarda maalesef bu performansımızı sürdüremedik ve kötü sonuçlarla karşılaştığımız bir periyot yaşadık. Söz konusu süreçten dolayı Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim. Bunu yönetim kuruluna ilettim ve yaptığımız görüşmede onlar da bu kararımı saygıyla karşıladılar. Bu güzel kulüpte çalıştığım sürece bana destek veren başta çok değerli başkanımız Mehmet Sepil'e, yönetim kuruluna, ekibime, futbolcu kardeşlerime, bizi her konuda destekleyen çalışma arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına çok teşekkür ediyorum."