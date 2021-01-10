YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

10.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de istifası kabul edilen teknik direktör İlhan Palut, "Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim." ifadesini kullandı.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Göztepe Kulübündeki görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını belirtti.

2020-2021 sezonuna Göztepe için bir değişim ve gençleştirme planı ile başladıklarını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu değişim sürecinde takımımız 11. haftaya kadar başarılı bir performans sergileyerek ligde 5. sırada yer buldu. Takip eden haftalarda maalesef bu performansımızı sürdüremedik ve kötü sonuçlarla karşılaştığımız bir periyot yaşadık. Söz konusu süreçten dolayı Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim. Bunu yönetim kuruluna ilettim ve yaptığımız görüşmede onlar da bu kararımı saygıyla karşıladılar. Bu güzel kulüpte çalıştığım sürece bana destek veren başta çok değerli başkanımız Mehmet Sepil'e, yönetim kuruluna, ekibime, futbolcu kardeşlerime, bizi her konuda destekleyen çalışma arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına çok teşekkür ediyorum."

- Süper Lig'de 41 karşılaşma

Geçen sezon 11. haftada Göztepe'de göreve başlayan İlhan Palut, Süper Lig'de 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 56 gol atıp, kalesinde 58 gol gördü.

Göztepe, İlhan Palut yönetiminde bu sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen galip gelemediği son 6 karşılaşmada 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşen uçağın denizin altındaki görüntüleriDüşen uçağın denizin altındaki görüntüleri
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Buca Belediyesinden Yıldızlar ormanı açıklaması

Buca Belediyesinden Yıldızlar ormanı açıklaması

Bakan Soylu’dan DEÜ ve DAUM’a teşekkür

Bakan Soylu’dan DEÜ ve DAUM’a teşekkür

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan üst üste 8. maçını kazanan ekibine tebrik

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan üst üste 8. maçını kazanan ekibine tebrik

TFF 1. Lig'de ilk yarı heyecanı Akhisarspor-Adanaspor maçıyla tamamlanacak

TFF 1. Lig'de ilk yarı heyecanı Akhisarspor-Adanaspor maçıyla tamamlanacak

Ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştiriliyor

Ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştiriliyor

Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi

Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.