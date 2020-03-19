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Teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu negatif çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki Jorge Jesus, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Birinci Futbol Ligi jorge jesus flamengo

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