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  4. Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki, Kayseri'de taraftarlarca meşaleyle karşılandı.

Antalya kampının ardından Kayseri'ye gelen Prosinecki'yi karşılamak için çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, kent girişinde toplandı.

Meşale yakıp tezahüratta bulunan taraftarlar, Prosinecki'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Prosinecki, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Ayrıca, Kayserispor taraftarı 51 yaşına giren Robert Prosinecki'nin yeni yaşını pasta keserek kutladı.

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Kayseri Kayserispor meşale Robert Prosinecki Taraftar

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