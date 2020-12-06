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Teknik direktör Yılmaz Vural'dan iyi haber

FUTBOL HABERLERİ  | 06.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlandı. Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek.

Teknik direktör Yılmaz Vural'dan iyi haber

Entübasyon işlemi tamamlanan Vural'ın tedavisine servis odasında devam edilecek. Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınmış, entübe edilmişti.

4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamı, servis odasına alındı. Vural‘ın eşi Seda Vural, DHA’ya yaptığı açıklamada kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.

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