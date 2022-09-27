Teknopark İstanbul, Dragon Festivali’nde Fun Sports kategorisinde 3. oldu

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul, Dragon Festivali’nde sportif faaliyetlerdeki iddiasını sürdürerek, çalışanlarından oluşan Kürek Takımı ile Fun Sports kategorisinde 3. oldu.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu katılımı ve lisanslı hakemleri tarafından yönetilen Türkiye'nin kurumsal anlamda düzenlenen en geniş katılımlı sportif organizasyonu olan Dragon Festivali, İstanbul Maltepe sahilinde gerçekleştirildi.

Dragon Festivali yarışlarına, büyük ölçekli kurumsal firmalar, seçkin kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, vakıflar, dernekler ve meslek odaları takımları katılıyor.

