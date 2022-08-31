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Teknopark İstanbul TEKNOFEST Karadeniz’de

31.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: - "Toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Karadeniz'in bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz’de iki stant birden açtı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Türk savunma sanayinin ileri teknoloji merkezi konumunda yer alan Teknopark İstanbul, Samsun’da başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Karadeniz’e katılıyor.

Açılışı, Çarşamba Havalimanı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla 30 Ağustos Salı günü gerçekleşen TEKNOFEST Karadeniz’de yer alan Teknopark İstanbul stantları, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Stantları ziyaret edenler hem markaları hem de patentleri tanıma fırsatı buluyor.

Teknopark İstanbul bünyesinde 2014 yılında kurulan ve AR-GE projesine sahip girişimcilerin projelerini destekleyici çalışmalar yürüten Teknoloji Transfer Ofisi Connectto, TEKNOFEST Karadeniz’de açtığı stantta patent almış markaların geliştirdikleri ürünleri tanıtıyor.

Ziyaretçiler, barkod uygulamasıyla patent sahibi markalar ve geliştirdikleri yeni teknolojilerin bilgisine ulaşabiliyor. Connectto hem üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi hem de teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapıda faaliyet gösteriyor.

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Siber Akıncılar da geliştirdikleri "Tekno Roket" adlı bilgisayar oyununu TEKNOFEST’te sergiliyor.

Siber güvenlik alanında eğitim alan ve "Siber Akıncılar" olarak adlandırılan öğrencilerin TEKNOFEST Karadeniz için geliştirdiği Tekno Roket, görüntü işleme sistemiyle çalışıyor. Etkinlik boyunca Teknopark standında oyunu oynayarak kazanan ziyaretçilere çeşitli hediyeler verilecek.

- 8 bin 259 mühendisle 2 bin 806 milli proje

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, konuya ilişkin değerlendirmesinde İstanbul’da girişimci mühendis ve Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, inşa ettikleri girişim merkezinin bölgenin en büyüğü olduğunu, girişimcilere her türlü desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Topçu, toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Karadeniz’in bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını da belirterek, bütün festival katılımcılarını stantlarını ziyaret etmeye davet ettiğini ifade etti.

Verilen bilgiye göre, toplam 424 farklı şirkete ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, 8 bin 259 Ar-Ge mühendisini bünyesinde bulunduruyor. Teknoparkta şu ana kadar 2 bin 800’ün üzerinde yerli ve milli proje tamamlandı.

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