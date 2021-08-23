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Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını açtı

23.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknosa, İstanbul'daki 37'nci mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi Teknosa, İstanbul’daki 37’nci mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, standart formatlı Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Türkiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, Buyaka ile birlikte İstanbul’daki mağaza sayını 37’ye çıkardı.

Buyaka Alışveriş Merkezi’nde 342 metrekarede hizmet verecek olan Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünleri bulmak mümkün olacak. Teknosa, bu yıl içinde mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda öncü adımlar atmaya devam edecek.

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