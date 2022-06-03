Teknosa, TeknoClub sadakat programını başlattı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerini daha çevreci bir dünya için teşvik ediyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, döngüsel ekonomiye katkı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlardaki sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerini daha çevreci bir dünyaya teşvik etmek için harekete geçti.

Teknosa, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde alışveriş yapan her TeknoClub üyesi için Ege Orman Vakfı'na 1 fidan bağışı yaparak, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Işıklar'da ilk etapta 2 bin 500 fidanlık "Teknosa TeknoClub Müşterileri Ormanı"nı oluşturacak.

Ege Orman Vakfı iş birliğiyle fidanları toprakla buluşturacak Teknosa, ilerleyen dönemlerde ormanı daha da büyütecek adımlar atmaya devam edecek.

Teknosa, hatıra ormanının yanı sıra TeknoClub üyeleri için uzun dönemli sürdürülebilirliği destekleyen ürün ve hizmetlerde de avantajlı kampanya fırsatları başlattı.

TeknoClub üyeleri, A Enerji Sınıfı Beyaz Eşyalarda ve TeknoGarantili cihaz alımlarında 250 TL, Ekran Koruma Hizmetlerinde yüzde 25'e varan indirim fırsatlarından yararlanacak.

1 Haziran'da başlayan kampanya, TeknoClub üyeleri için sürekli geçerli olacak.

