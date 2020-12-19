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’Teksin Mersin’ personeline oryantasyon eğitimi verildi

MERSİN HABERLERİ  | 19.12.2020 11:05 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların başvuru, talep ve şikayetlerinin karşılandığı ’Teksin Mersin Çağrı Merkezi’nde göreve yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verildiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, oryantasyon çalışmaları kapsamında ’Teksin Mersin’de göreve yeni başlayan 20 personel için detaylı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

’Teksin Mersin’ personeline oryantasyon eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların başvuru, talep ve şikayetlerinin karşılandığı ’Teksin Mersin Çağrı Merkezi’nde göreve yeni başlayan personele oryantasyon eğitimi verildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, oryantasyon çalışmaları kapsamında ’Teksin Mersin’de göreve yeni başlayan 20 personel için detaylı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca devam eden eğitimler, iç eğitmen Erhan Can, iç eğitmen uzman klinik psikolog Yücel Şavklı ve MESKİ iç eğitmeni Stratejik Yönetim Şube Müdürü Deniz Çingisiz tarafından verildi. Eğitimlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ’nin yönetimi, görevleri, sorumlulukları ve faaliyetleri ile Çağrı Merkezi’ne daire başkanlıkları bazında gelen talep ve önerilerle ilgili detaylı bilgilendirmeler gerçekleştirildi.
Vatandaşlara daha iyi ve etkili hizmet verebilmek adına gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, iç eğitmen uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından ise stres ve öfke kontrolü, motivasyon ve telefonda etkili iletişim teknikleri eğitimleri verdi. Eğitim sonunda personele hafta boyunca verilen konularla ilgili sınav yapıldı.

’Teksin Mersin’ personeline oryantasyon eğitimi verildi

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