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Tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.11.2020 13:12 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşattı. Yoğun dumanla mücadele eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın, Alpaslan Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 150 işçinin çalıştığı 4 katlı tekstil fabrikasının deposunda bulunan artık bez parçalarının bulunduğu balyalar henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Depodan çıkan yoğun dumanlar binayı sardı. Fabrikada çalışan işçiler yangın nedeniyle tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. 2 saatlik bir müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. 112 acil servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi zarar meydana geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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