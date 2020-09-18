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Tekstil fabrikasında yangın

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir tekstil fabrikasının pamuk balya bölümünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.OSB’de ki tekstil fabrikasının pamuk balya bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Tekstil fabrikasında yangın

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir tekstil fabrikasının pamuk balya bölümünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
OSB’de ki tekstil fabrikasının pamuk balya bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Balyalar arasındaki dumanı gören işçiler yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Bir süre sonra yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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