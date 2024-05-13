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Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İHA İHA
13.05.2024 14:34
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Ordu’nun Ünye ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye’de bulunan özel bir tekstil firmasına ait çalışanları taşıyan Yüksel Öztürk idaresindeki 52 S 2134 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjde bulunan bariyerlere, ardından yol kenarında kaldırıma çarparak durabildi. Kazada takla atmaktan son anda kurtulan minibüs içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ü ilçedeki özel bir hastaneye, sürücüyle birlikte diğer yaralılar ise Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Kaza sonrası sahil yolunda yaşanılan yoğun trafik akışı Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, tekstil işçilerini taşıyan minibüsünün kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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