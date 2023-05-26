Telefon dolandırıcıları Salihli polisinden kaçamadı

Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye genelinde telefon ile kendisini cumhuriyet savcısı veya polis olarak tanıtıp, vatandaşları ’kimlik bilgileriniz terör örgütleri tarafından ele geçirilmiş ve adınıza işlem yapılıyor’ diyerek dolandıran şahıslara yönelik Manisa’nın Salihli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 9 Mayıs tarihinde Salihli’de aynı yöntemle meydana gelen ’Nitelikli dolandırıcılık’ olayının şüphelileri olan İ.B. (34), İ.Ü. (45) ve M.Ü. (33) isimli şahısların İzmir’de ikamet ettikleri tespit edildi.

Şahısların ikametlerinde 22 Mayıs günü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak yapılan aramada İ.B. (34) ve İ.Ü. (45) isimli şahıslar yakalanarak Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanma kararı verilen İ.Ü. (45) cezaevine teslim edildi.

