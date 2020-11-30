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Temiz bir Ayvalık için el ele verdiler

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.11.2020 11:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye sivil toplum örgütleriyle birlikte çevre temizliği etkinliklerine devam ediyor.Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, TEMA Ayvalık Şubesi ve Ayvalık Burda Yayıncılık ekibi işbirliğiyle Türkiye’nin ilk ‘Boğaz Köprüsü’ Cunda Köprüsü’nde detaylı çevre temizliği gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye sivil toplum örgütleriyle birlikte çevre temizliği etkinliklerine devam ediyor.
Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, TEMA Ayvalık Şubesi ve Ayvalık Burda Yayıncılık ekibi işbirliğiyle Türkiye’nin ilk ‘Boğaz Köprüsü’ Cunda Köprüsü’nde detaylı çevre temizliği gerçekleştirildi. Bir gün içinde üç mini kamyonu dolduracak kadar çöp toplandı.
Korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlıklı ve temiz bir Ayvalık için birlikte mücadeleye devam edileceğini söyledi.
Dezenfektan çalışmalarıyla kentin dört bir yanının ilaçlandığını bu çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Ergin, “Kalabalık bir dönemin yaşandığı yaz sezonunun ardından duyarsız insanlar tarafından atılan çöpleri ekiplerimiz düzenli olarak temizliyor. Orman içlerine, deniz kenarlarına, parklara ve yol kenarlarına gelişigüzel atılan çöpleri toplamak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği de yapıyoruz. Düzenlenen çevre temizliği kampanyalarına çok sayıda hemşerimiz destek veriyor, temizlik çalışmalarına katılıyor. Ayvalık’ı kendi evimiz gibi temiz tutalım. Hemşerilerimden rica ediyorum, yağmur suyu drenaj kanallarına çöp atmayalım, tıkanma, taşma ve sel gibi felaketler ile karşı karşıya kalmayalım” dedi.
Bir süre önce kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına hız kazandıran, Korona virüs salgınına karşı önlemleri ve haşere ile mücadeleyi sürdüren Ayvalık Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte teyakkuza geçti.
Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, TEMA Ayvalık Şubesi ve Ayvalık Burda Yayıncılık ekibinin ortak girişimleriyle Cunda Köprüsü’nde çevre temizliği gerçekleştirildi. Gönüllülerin katılımıyla temizliğe girişen ekipler gün boyu devam eden çalışmanın ardından köprünün çevresini pırıl pırıl yaptı.
Başkan Ergin, ilçe genelinde, tabiat parkında, adalarda ve drenaj kanallarında temizlik çalışmalarının sık aralıklarla sürdürüleceğini duyurarak, TEMA Ayvalık Şubesi ve Ayvalık Burda Yayıncılık ekibi gönüllülerine teşekkür etti.

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