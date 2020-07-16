Temizlik işçisi ve zabıtadan örnek davranış

Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve belediye temizlik işçileri Bahçelievler Mahallesi ve 2. Gündoğan Mahallesi’nde parkta bulunan 1 adet cüzdan ve 1 adet çantayı sahiplerine teslim etti.

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından parkta temizlik esnasında içerisinde para, kartlar ve kimliğin olduğu erkek cüzdanı bulundu. Aynı gün Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri parklarda denetim yaptıkları sırada içinde bir miktar para ve kartların olduğu bir çanta buldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri çanta ve cüzdanın sahiplerine ulaşmak için çalışma başlattı. Çalışma sonrası çanta ve cüzdan, sahiplerine teslim edildi.

"Gurur duyuyorum"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Bu örnek davranış Altıeylül’ün ve Balıkesir’in yaşanabilir güvenli bir şehir olduğunu gösteriyor. Böyle güvenilir kişiler ile de çalışmak bizi memnun ediyor. Bizim tüm personelimiz buldukları emanetleri sahiplerine ulaştırma konusunda ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar" dedi.

Çalıştıkları yerlerde daha önceden de bu tür para, cüzdan, telefon gibi eşyaları buldukları söyleyen Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Bu bizim insanlık görevimizdi, biz bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Parklarımızda bulduğumuz çanta ve cüzdanı içerilerindeki kimliklerden sahiplerine ulaşarak kendilerine teslim ettik" şeklinde konuştular.

Kaybettikleri cüzdanlarına Altıeylül Belediyesi ekiplerinin sayesinde kavuşan E.G ve E.Ö. duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

