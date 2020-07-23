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Temizlik ve hijyene uydular, ’beyaz bayrak’ almayı hak ettiler

BİLECİK HABERLERİ  | 23.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla Bozüyük’te yürütülen "Beyaz Bayrak" projesi çerçevesinde ’beyaz bayrak’ almaya hak eden okullara sertifikalara verildi.Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Beyaz Bayrak" projesi çerçevesinde ’beyaz bayrak’ almaya hak kazanan özel okul müdürlerine sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla Bozüyük’te yürütülen "Beyaz Bayrak" projesi çerçevesinde ’beyaz bayrak’ almaya hak eden okullara sertifikalara verildi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Beyaz Bayrak" projesi çerçevesinde ’beyaz bayrak’ almaya hak kazanan özel okul müdürlerine sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ’beyaz bayrak’ ödülü kazanan okul müdürlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, “Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla yürütülen "Beyaz Bayrak" projesi çerçevesinde ’beyaz bayrak’ almaya hak eden özel okul müdürlerine sertifikaları teslim ettik. Daha önce de 16 devlet okulumuz ’beyaz bayrak’ almaya hak kazanmıştı. Ben bu ödüle layık görülen tüm kurum müdürlerimizi bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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