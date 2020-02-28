Temsili müdür evinden alındı evine bırakıldı

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Yiğit Kesici, bir günlüğüne temsili olarak Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Yiğit, il müdürü makam aracı ile sabah evinden alındı, akşam evine bırakıldı.

Bilecik Valiliği tarafından hazırlanan "Bir Günlüğüne İdareci Olma" projesi kapsamında Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Yiğit Kesici, bir günlüğüne Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Sabah il müdürlük makam aracıyla evinden alınan Yiğit Kesici, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birimlerini ziyaret ederek işleyiş hakkında genel bir bilgi aldı. Ardından Bilecik Valiği bünyesinde düzenlenen vakıf ve diğer toplantılara katıldı. Son olarak müdürlüğe bağlı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, hukuk birimi ve ARGE birimlerini ziyaret eden Yiğit Kesici, bu bölümleri ziyaret ederken görevlilerden kurumda yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Ayrıca Ertuğrul Gazi Lisesi’ni ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin boşaltılan binasında incelemelerde bulunan Müdür Yiğit Kesici, günün sonunda müdürlük makam aracıyla evine bırakıldı.

